«Газпром» торпедував додаткове прокачування через Україну і накрутив ціну на газ

«Газпром» відмовився докуповувати додаткове прокачування газу, фото: «РБК»

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Російський газовий монополіст «Газпром» викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужності прокачування через Україну на вересень.

Про це свідчать результати аукціону Regional Booking Platform, який відбувся сьогодні, 16 серпня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Оператор газотранспортної системи України» на цьому аукціоні виставив потужності до 15 млн кубометрів на добу. Викуплено було лише 0,65 млн кубометрів на добу — на вході у ГТС України на газовимірювальній станції «Суджа».

Основний обсяг з цього бронювання надійде в Угорщину на газовимірювальну станцію «Берегово» (0,5 млн кубів на добу, як і в попередні місяці).

У «Газпрома» на цей рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м, що становить 109 млн куб. м на добу.

Раніше «Газпром» регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну і ніколи не замовляв додаткову перериваєму потужність, яку пропонувала ОГТСУ.

Зазначається, що після оголошення результатів цього аукціону, у Європі ціна газу зросла до 585 дол. США за тисячу кубометрів, хоча раніше трималася на рівні 550 тис. дол. за тисячу кубометрів.

«Газпром» з початку серпня різко знизив транспортування блакитного палива газогоном «Ямал-Європа», який заброньований до кінця вересня.

Нагадаємо, «Нафтогаз» нещодавно запровадив новий тарифний план на опалювальний сезон.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»