Запаси «Газпрому» в Європі впали до мінімуму. Фото: ТАСС

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«Газпром» через аварію в Новому Уренгої скоротив запаси газу в підземних сховищах Європи. Зараз у чотирьох найбільших підземних сховищах газу (ПСГ) обсяги досягають тільки 18% від проектного рівня.

Це найнижчий показник в історії та в кілька разів менший, ніж в середньому по всіх сховищах в Європейському Союзі, повідомляють російські ЗМІ.

Через пожежу на заводі в Новому Уренгої «Газпрому», який втратив частину видобувних потужностей, довелося знизити поставки по газопроводу «Ямал — Європа», компенсуючи це підйомом газу з ПСГ.

Низькі запаси в підземних сховищах загрожують компанії труднощами з виконанням контрактів на поставки газу взимку.

Навіть коли «Газпром» впорається з наслідками аварії, достатньої кількості транспортних потужностей для покриття пікового попиту може не знайтися. У такій ситуації «Газпром» розраховує на запуск першої нитки «Північного потоку-2».

13 липня глава генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що «Газпром» посилає європейцям чіткий сигнал: не буде «Північного потоку-2», не буде і додаткового газу.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужності прокачування через Україну на вересень.