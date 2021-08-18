Ангелі не охоронець — запаси «Газпрому» в Європі впали до мінімумуhttps://racurs.ua/ua/n158966-angeli-ne-ohoronec-zapasy-gazpromu-v-ievropi-vpaly-do-minimumu.htmlРакурс
«Газпром» через аварію в Новому Уренгої скоротив запаси газу в підземних сховищах Європи. Зараз у чотирьох найбільших підземних сховищах газу (ПСГ) обсяги досягають тільки 18% від проектного рівня.
Це найнижчий показник в історії та в кілька разів менший, ніж в середньому по всіх сховищах в Європейському Союзі, повідомляють російські ЗМІ.
Через пожежу на заводі в Новому Уренгої «Газпрому», який втратив частину видобувних потужностей, довелося знизити поставки по газопроводу «Ямал — Європа», компенсуючи це підйомом газу з ПСГ.
Низькі запаси в підземних сховищах загрожують компанії труднощами з виконанням контрактів на поставки газу взимку.
Навіть коли «Газпром» впорається з наслідками аварії, достатньої кількості транспортних потужностей для покриття пікового попиту може не знайтися. У такій ситуації «Газпром» розраховує на запуск першої нитки «Північного потоку-2».
13 липня глава генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що «Газпром» посилає європейцям чіткий сигнал: не буде «Північного потоку-2», не буде і додаткового газу.
Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужності прокачування через Україну на вересень.