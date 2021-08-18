Нарушителей банковских нормативов назвал НБУ. Фото: НБУ

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Нормативы Национального банка Украины по состоянию на 1 августа 2021 года нарушали шесть банков.

Среди нарушителей — «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Первый инвестиционный банк», «Проминвестбанк» и «Индустриалбанк». Норматив максимального размера кредитного риска на одного котрагента нарушали «Проминвестбанк» с показателем 96,59% и «Индустриалбанк» с показателем 46,75%. Этот норматив составляет не более 25%. Об этом 18 августа сообщает издание «Новое время. Бизнес».

Отмечается, что норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами нарушал «Первый инвестиционный банк». Этот показатель составляет 36,3%.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции нарушали «Сбербанк» — 140,725%, «Проминвестбанк» — 128,25%, «ПриватБанк» — 85,83% и «Индустриалбанк» — 18,65%. Этот норматив составляет не более 10%.

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции, который составляет не более 10%, нарушал «Проминвестбанк» с показателем 137,27%.

В регуляторе отмечают, что банк «Земельный капитал» нарушал сразу шесть нормативов, а именно:

норматив регулятивного капитала Н1 (102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн);

норматив краткосрочной ликвидности Н6 (48,71%, при норме свыше 60%);

норматив Н7 (37,27%, при норме не более 25%);

норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (30,11% при норме не более 25%);

норматив коэффициента покрытия ликвидностью во всех валютах LCRвв (15,31% при норме не менее 100%);

норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR (69,8% при норме более 80%).

Напомним, в июле в НБУ предполагали, что в ближайшее время инфляция незначительно превысит 10%, но замедлится в конце года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. Поэтому Нацбанк ухудшил прогноз инфляции к концу года — с 8% до 9,6%.

Источник: «Новое время. Бизнес»