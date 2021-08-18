Порушників банківських нормативів назвав НБУ. Фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n158965-porushnykiv-bankivskyh-normatyviv-nazvav-nbu-spysok.html

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Нормативи Національного банку України станом на 1 серпня 2021 року порушували шість банків.

Серед порушників — «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Перший інвестиційний банк», «Промінвестбанк» та «Індустріалбанк». Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного котрагента порушували «Промінвестбанк» з показником 96,59% і «Індустріалбанк» з показником 46,75%. Цей норматив становить не більше 25%. Про це 18 серпня повідомляє видання «Новое время. Бизнес».

Зазначається, що норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами порушував «Перший інвестиційний банк». Цей показник становить 36,3%.

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції порушували «Ощадбанк» — 140,725%, «Промінвестбанк» — 128,25%, «ПриватБанк» — 85,83% та «Індустріалбанк» — 18,65%. Цей норматив становить не більше 10%.

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції, який становить не більше 10%, порушував «Промінвестбанк» з показником 137,27%.

В регуляторі відзначають, що банк «Земельний капітал» порушував відразу шість нормативів, а саме:

норматив регулятивного капіталу Н1 (102,942 млн грн, при нормі не менше 200 млн грн);

норматив короткострокової ліквідності Н6 (48,71%, при нормі понад 60%);

норматив Н7 (37,27%, при нормі не більше 25%);

норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами Н9 (30,11% при нормі не більше 25%);

норматив коефіцієнта покриття ліквідністю по всіх валютах LCRвв (15,31% при нормі не менше 100%);

норматив коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR (69,8% при нормі понад 80%).

Нагадаємо, у липні в НБУ припускали, що найближчим часом інфляція незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці року і повернеться до мети 5% у другому півріччі 2022 року. Тому Нацбанк погіршив прогноз інфляції до кінця року — з 8% до 9,6%.

Джерело: «Новое время. Бизнес»