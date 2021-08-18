Условия проведения выборов на оккупированном Донбассе назвали украинцы

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Выборы на Донбассе возможны только после вывода российских и любых других неправительственных военных формирований. Так считает подавляющее большинство граждан Украины, которых опросили о проведении местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Центр Разумкова провел исследование в июле-августе 2021 года. Респондентов спросили об их позиции по поводу одного из самых острых вопросов внешней политики Украины. О первоочередности выборов или демилитаризации обычно говорится во время переговоров в нормандском формате или на заседаниях ТКГ по Донбассу.

60% опрошенных считают, что сначала надо вывести российских военных, обезоружить боевиков, установить контроль Украины над границей с Россией, а уже потом должны проводиться выборы. Только 13% иного мнения. Они допускают выборы, а уже после этого — выведение российских войск.

Больше всего сторонников первого тезиса в Западном (83%), Центральном (64%) и Южном (56%) регионах. На востоке страны 26% опрошенных заявили о тезисе «сначала выборы, потом вывод войск и контроль за границей».

За то, чтобы выборы проводить только после вывода российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украины над границей, выступает большинство избирателей партии «Европейская солидарность» (80,5%), «Батькивщина» (71,5%), партии «Слуга народа» (62%).

Среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы, в уже потом выводить из этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Киева над границей. Противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).

Опрос провели с 29 июля по 4 августа с помощью интервью «лицом к лицу». Опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.