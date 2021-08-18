Українці назвали умови проведення виборів на окупованому Донбасі, фото - DW

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Ракурс

Вибори на Донбасі можливі тільки після виведення російських і будь-яких інших неурядових військових формувань. Так вважає переважна більшість громадян України, який опитали щодо проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Центр Разумкова провів дослідження у липні-серпні 2021 року. Респондентів запитали про їхню позицію щодо одного із найгостріших питань зовнішньої політики України. Про першочерговість виборів чи демілітаризації зазвичай йдеться під час переговорів у нормандському форматі чи на засіданнях ТКГ.

60% опитаних вважають, що спочатку треба вивести з цих територій російських військових, обеззброїти бойовиків і встановити контроль України над кордоном з Росією, а вже потім мають проводитися вибори. Тільки 13% іншої думки. Вони допускають вибори, а вже після цього — виведення російських військ.

Найбільше прихильників першої тези у Західному (83%), Центральному (64%) і Південному (56%) регіонах. На сході країни 26% опитаних заявили про тезу «спочатку вибори, потім вивід військ і контроль за кордоном».

За те, щоб вибори проводити лише після виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном, виступає більшість виборців партії «Європейська солідарність» (80,5%), «Батьківщини» (71,5%), партії «Слуга народу» (62%).

Серед представників електорату партії «Опозиційна платформа — За життя» 32% виступають за те, щоб спочатку проводити вибори, в вже потім виводити з цих територій російських військових, обеззброювати бойовиків і встановлювати контроль Києва над кордоном. Протилежну точку зору підтримують лише 21% виборців цієї партії, хоча найбільше серед них тих, хто не визначився з цього питання (41%).

Опитування провели з 29 липня по 4 серпня за допомогою інтерв’ю «обличчям до обличчя». Опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.