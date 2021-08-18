Стратегію розвитку Донбасу до 2030 року ухвалив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n158963-strategiu-rozvytku-donbasu-do-2030-roku-uhvalyv-kabmin.html

Ракурс

Стратегію економічного розвитку Донбасу до 2030 року затвердив під час засідання 18 серпня Кабінет міністрів України. Мета проекту — формування нового інвестиційного привабливого регіону із розвиненою інфраструктурою та оновленою матеріально-технічною базою задля поступової реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ передбачає наступний розвиток стратегічної інфраструктури:

будівництво залізничної гілки у Луганській області;

відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень;

модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;

будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь;

розвиток мережі доріг на Луганщині;

безпечний доступ до якісної питної води на території Донецької та Луганської областей.

Окрім цього, документом пропонуються заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю, розвиток агропромислового комплексу (формування сегменту тваринництва, зрошувального землеробства).

У пояснювальній записці до проекту вказується, що Стратегія передбачає:

створення трьох моделей територій пріоритетного розвитку;

запровадження нових інструментів захисту інвестицій;

створення системи страхування від військових та політичних ризиків;

закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів;

усунення надмірного регулювання господарської діяльності;



ініціювання утворення Фонду консорціумного фінансування.

Кабмін також передбачив запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури тощо. Також уряд планує залучати «потенціал економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донецької та Луганської областей на міжнародні ринки».