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Стратегию развития Донбасса до 2030 года принял Кабмин
Стратегию развития Донбасса до 2030 года принял Кабминhttps://racurs.ua/n158963-strategiu-razvitiya-donbassa-do-2030-goda-prinyal-kabmin.htmlРакурс
Стратегию экономического развития Донбасса до 2030 года утвердил во время заседания 18 августа Кабинет министров Украины. Цель проекта — формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой для постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий.
Документ предусматривает последующее развитие стратегической инфраструктуры:
строительство железнодорожной ветки в Луганской области;
восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;
модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;
строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;
развитие сети дорог в Луганской области;
безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории Донецкой и Луганской областей.
Кроме этого, документом предлагаются меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие агропромышленного комплекса (формирование сегмента животноводства, орошаемого земледелия).
В пояснительной записке к проекту указывается, что Стратегия предусматривает:
создание трех моделей территорий приоритетного развития;
внедрение новых инструментов защиты инвестиций;
создание системы страхования от военных и политических рисков;
закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;
устранение избыточного регулирования хозяйственной деятельности;
инициирование образования Фонда консорциумного финансирования.
Кабмин также предусмотрел внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газоснабжающей инфраструктуры и тому подобное. Также правительство планирует привлекать «потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки».
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