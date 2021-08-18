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Ракурс
Стратегию развития Донбасса до 2030 года принял Кабмин

Стратегию развития Донбасса до 2030 года принял Кабмин

18 авг 2021, 15:30
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Стратегию экономического развития Донбасса до 2030 года утвердил во время заседания 18 августа Кабинет министров Украины. Цель проекта — формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой для постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Документ предусматривает последующее развитие стратегической инфраструктуры:

  • строительство железнодорожной ветки в Луганской области;

  • восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;

  • модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;

  • строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;

  • развитие сети дорог в Луганской области;

  • безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, документом предлагаются меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие агропромышленного комплекса (формирование сегмента животноводства, орошаемого земледелия).

В пояснительной записке к проекту указывается, что Стратегия предусматривает:

  • создание трех моделей территорий приоритетного развития;

  • внедрение новых инструментов защиты инвестиций;

  • создание системы страхования от военных и политических рисков;

  • закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;

  • устранение избыточного регулирования хозяйственной деятельности;


  • инициирование образования Фонда консорциумного финансирования.

Кабмин также предусмотрел внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газоснабжающей инфраструктуры и тому подобное. Также правительство планирует привлекать «потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки».

Источник: Ракурс


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