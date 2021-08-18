Стратегию развития Донбасса до 2030 года принял Кабмин

https://racurs.ua/n158963-strategiu-razvitiya-donbassa-do-2030-goda-prinyal-kabmin.html

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Стратегию экономического развития Донбасса до 2030 года утвердил во время заседания 18 августа Кабинет министров Украины. Цель проекта — формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой для постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Документ предусматривает последующее развитие стратегической инфраструктуры:

строительство железнодорожной ветки в Луганской области;

восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;

модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;

строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;

развитие сети дорог в Луганской области;

безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, документом предлагаются меры по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие агропромышленного комплекса (формирование сегмента животноводства, орошаемого земледелия).

В пояснительной записке к проекту указывается, что Стратегия предусматривает:

создание трех моделей территорий приоритетного развития;

внедрение новых инструментов защиты инвестиций;

создание системы страхования от военных и политических рисков;

закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов;

устранение избыточного регулирования хозяйственной деятельности;



инициирование образования Фонда консорциумного финансирования.

Кабмин также предусмотрел внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газоснабжающей инфраструктуры и тому подобное. Также правительство планирует привлекать «потенциал экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки».