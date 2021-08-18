Экс-секретаря СНБО спас от гибели его мотоцикл

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Ракурс

В ДТП попал Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Мужчина, возвращаясь ночью домой на мотоцикле через лес, едва не врезался в дерево, упавшее на дорогу прямо перед ним.

Не растеряться в этой ситуации ему помогла школа мотокросса. Данилюк уверен, что «родился в рубашке». Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото с последствиями аварии.

Знал, что тормозить — смерть. Как-то умудрился «перескочить». Пролетел метров сорок, «остановился» в метрах 100. Пока летел эти метры, передо мной промелькнула всю жизнь, — поделился экс-секретарь СНБО.

В то же самое дерево врезался ехавший за мотоциклом и чудом не зацепивший Данилюка автомобиль. По его словам, препятствие находилось на холме — водителю трудно было его рассмотреть, чтобы избежать столкновения. К счастью, никто не пострадал.

Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он взял на себя весь удар. Особая благодарность Николаю на «Ланосе», которой помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и быстро убрать дерево, чтобы уберечь других от новых столкновений, — рассказал Данилюк.



Напомним, ранее мы сообщали, что в ДТП в Одесской области 13 августа погибли трое полицейских, еще один был тяжело травмирован, его госпитализировали.