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Ракурс
Рада поддержала выход Украины из еще двух соглашений СНГ

Рада поддержала выход Украины из еще двух соглашений СНГ

18 авг 2021, 14:56
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Украина объявила о выходе из еще двух соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Соответствующее решение приняло правительство. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Речь идет о таких соглашениях:

  • порядок содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ (подписано 15 мая 1992 года).

Согласно ему, Украина, как и другие страны-подписанты, обязывалась передавать и обмениваться в согласованном объеме необходимой информацией, связанной со всеми направлениями космической деятельности и представляющей взаимный интерес.


  • порядок финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства (подписано 13 ноября 1992 года).

Соглашение предусматривало, что Украина как государство-участник должна была вносить паевой взнос и за это получала право использовать в своих интересах космическую информацию и не допускать ее утечки.

Напомним, Кабинет министров вывел Украину из соглашения с СНГ в сфере мобильной связи. Соответствующее решение было принято 3 марта.

Источник: Ракурс


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