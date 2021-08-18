Рада підтримала вихід України зі ще двох угод СНД

Рада підтримала вихід України зі ще двох угод СНДhttps://racurs.ua/ua/n158960-rada-pidtrymala-vyhid-ukrayiny-zi-sche-dvoh-ugod-snd.htmlРакурс
Україна оголосила про вихід зі ще двох угод, підписаних в межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Йдеться про такі угоди:
- порядок утримання і використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм (підписана 15 травня 1992 року).
Згідно з нею, Україна, як і інші країни-підписанти, зобов’язувалася передавати та обмінюватися у погодженому обсязі необхідною інформацією, яка пов’язана з усіма напрямками космічної діяльності й представляє взаємний інтерес.
- порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору (підписана 13 листопада 1992 року).
Угода передбачала, що Україна як держава-учасниця повинна була вносити пайовий внесок і за це отримувала право використовувати у своїх інтересах космічну інформацію і не допускати її просочення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вивів Україну з угоди зі СНД у сфері мобільного зв’язку. Відповідне рішення було прийняте 3 березня.