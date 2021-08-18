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Ракурс
Рада підтримала вихід України зі ще двох угод СНД. Фото: novyny.live

Рада підтримала вихід України зі ще двох угод СНД

18 сер 2021, 14:56
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Україна оголосила про вихід зі ще двох угод, підписаних в межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Йдеться про такі угоди:

  • порядок утримання і використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм (підписана 15 травня 1992 року).

Згідно з нею, Україна, як і інші країни-підписанти, зобов’язувалася передавати та обмінюватися у погодженому обсязі необхідною інформацією, яка пов’язана з усіма напрямками космічної діяльності й представляє взаємний інтерес.


  • порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору (підписана 13 листопада 1992 року).

Угода передбачала, що Україна як держава-учасниця повинна була вносити пайовий внесок і за це отримувала право використовувати у своїх інтересах космічну інформацію і не допускати її просочення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вивів Україну з угоди зі СНД у сфері мобільного зв’язку. Відповідне рішення було прийняте 3 березня.

Джерело: Ракурс


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