Побиття фотокора — суд обрав запобіжні заходи двом нападникам

https://racurs.ua/ua/n158961-pobyttya-fotokora-sud-obrav-zapobijni-zahody-dvom-napadnykam.html

Ракурс

У справі про побиття фотокореспондента Олександра Кужельного під час акції протесту на Банковій у Києві 14 серпня Печерський райсуд сьогодні заарештував на 60 діб одного з підозрюваних, другий отримав цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваному Антону Голощапову обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб (два місяці) — до 15 жовтня. Голощапов — неповнолітній, 15 січня 2004 року народження. Суд зобов’язав його носити електронний браслет.

Інший підозрюваний в побитті — Микита Губський, 2001 року народження, родом із Львівщини. Його суд відправив під варту на два місяці. Він перебуватиме в СІЗО до 16 жовтня.

Нагадаємо, після акції «Зупинимо капітуляцію», яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного було скоєно напад. Молодики зняли на відео момент нападу. Спочатку вони вимагали у фотокора видалити світлини, зроблені під час акції. Кужельний зазначив, що один з нападників згадував також про інший напад, який стався 21 липня під судом, де проходило засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько «Ганс».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький запевнив, що нападники не є членами його організації. Згодом він привів двох молодиків до Кужельного з вибаченнями. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що «отримали неправдиву інформацію». Фігурантами атаки виявилися львів’яни 2001 та 2004 років народження.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Печерський райсуд Києва 18 серпня обере для них запобіжний захід.