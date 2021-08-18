Избиение фотокорра - суд избрал меру пресечения двум фигурантам

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Ракурс

По делу об избиении фотокорреспондента Александра Кужельного во время акции протеста на Банковой в Киеве 14 августа Печерский райсуд сегодня арестовал на 60 суток одного из подозреваемых, второй получил круглосуточный домашний арест.

Подозреваемому Антону Голощапову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток (два месяца) — до 15 октября. Голощапов — несовершеннолетний, 15 января 2004 года рождения. Суд обязал его носить электронный браслет.

Другой подозреваемый в избиении — Никита Губский, 2001 года рождения, родом со Львовщины. Его суд отправил под стражу на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 16 октября.

Напомним, после акции «Остановим капитуляцию», которая состоялась под Офисом президента 14 августа, на корреспондента «Буквы» Александра Кужельного было совершено нападение. Молодые люди сняли на видео момент атаки. Сначала они требовали у фотокора удалить фотографии, сделанные во время акции. Кужельный отметил, что один из фигурантов атаки вспоминал также о другом нападении, которое произошло 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и нападавшего — российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу «Ганс».

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Белецкий заверил, что нападавшие не являются членами его организации. Впоследствии он привел двух молодых людей к Кужельному с извинениями. Ребята заявили, что избили фотокора, потому что «получили ложную информацию». Фигурантами атаки оказались львовяне 2001 и 2004 годов рождения.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет заключения. Печерский райсуд Киева 18 августа изберет им меру пресечения.