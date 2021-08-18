Украина признала новую COVID-вакцину и разрешит въезд с одной дозой

https://racurs.ua/n158959-ukraina-priznala-novuu-covid-vakcinu-i-razreshit-vezd-s-odnoy-dozoy.html

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Вакцину Janssen COVID-19 Vaccine добавили в список вакцин, после вакцинации которыми выдается COVID-сертификат. Ее особенность в том, что нужна только одна доза.

Кроме того, самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПП на оккупированные территории не подлежат лица, имеющие COVID-сертификаты о вакцинации одной дозой вакцины или о выздоровлении от коронавируса.

Согласно принятому Кабмином 18 августа решению, в перечень вакцин, после применения которых Украина выдает COVID-сертификат, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При этом сертификат после вакцины Janssen будет доступен через 14 дней со дня прививки.

Вакцину от Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине еще в начале июля.

Как сообщал главный санитарный врач Игорь Кузин, вакцина появится в Украине нескоро, поскольку она вырабатывается не в больших количествах.

Кабмин также внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только о полном курсе вакцинации, но и после первой дозы.

Для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше надо было подтвердить полный курс.