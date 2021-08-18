Україна визнала нову COVID-вакцину і дозволить в’їзд з однією дозою, фото - ТАСС

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Вакцину Janssen COVID-19 Vaccine додали в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат. Її особливість в тому, що потрібна лише одна доза.

Окрім того, самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або КПП на окуповані території не підлягатимуть особи, які мають COVID-сертифікати про вакцинацію однією дозою вакцини або одужання від коронавірусу.

Згідно з ухваленим Кабміном 18 серпня рішенням, до переліку вакцин, після застосування яких Україна видає COVID-сертифікат, до препаратів Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield додалася вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При цьому сертифікат після вакцини Janssen буде доступний через 14 днів від дня щеплення.

Вакцину від Johnson & Johnson зареєстрували в Україні ще на початку липня.

Як повідомляв головний санітарний лікар Ігор Кузін, вакцина з’явиться в Україні нескоро, оскільки вона виробляється не у великих кількостях.

Кабмін також вніс зміни до правил в’їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першої дози.

Для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров’я. Раніше треба було підтвердити повний курс.