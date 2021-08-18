Таліби стріляли в учасників мирної акції в Афганістані, є жертви. Фото: Associated Press

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Акції протесту в Афганістані закінчилися трагічно — таліби відкрили вогонь по мітингувальниках. Наразі відомо про двох загиблих, ще десять людей постраждали.

Інцидент трапився в афганській провінції Нангархар. Терористи почали стріляли в людей, які вийшли на мирну акцію. Про це повідомляє Al Jazeera.

Також представники Талібану побили журналістів, які були присутні на акції. Протестувальники виступили проти заміни державних триколірних прапорів на білі прапори талібів.

У соцмережах з’явилися записи маршу протесту і зіткнень талібів з демонстрантами. Така ж акція пройшла в провінції Хост. В ній взяли участь десятки афганців.

Представники Талібану поки не коментували свої дії. Після захоплення Кабула таліби підняли над будівлями держустанов афганської столиці білі прапори «Ісламського емірату Афганістан» з накресленою чорним кольором шахадою (свідченням віри).

Терористи оголосили загальну амністію і закликали громадян повертатися до нормального життя.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий почати діалог з талібами для запобігання міграційної та гуманітарної криз. До прояснення ситуації Європа надаватиме Афганістану лише гуманітарну допомогу.

Джерело: Al Jazeera.