Талибы стреляли в участников мирной акции в Афганистане, есть жертвы

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Акции протеста в Афганистане закончились трагически — талибы открыли огонь по митингующим. На данный момент известно о двух погибших, еще десять человек пострадали.

Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар. Террористы начали стрелять в людей, которые вышли на мирную акцию. Об этом сообщает Al Jazeera.

Также представители Талибана избили журналистов, присутствующих на акции. Протестующие выступили против замены государственных трехцветных флагов на белые флаги талибов.

В соцсетях появились записи марша протеста и столкновений талибов с демонстрантами. Такая же акция прошла в провинции Хост. В ней приняли участие десятки афганцев.

Представители Талибана пока не комментировали свои действия. После захвата Кабула талибы подняли над зданиями госучреждений афганской столицы белые флаги «Исламского эмирата Афганистан» с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры).

Террористы объявили всеобщую амнистию и призвали граждан перестать бояться и возвращаться к нормальной жизни.

Напомним, Европейский Союз готов начать диалог с талибами для предотвращения миграционного и гуманитарного кризисов. До прояснения ситуации Европа будет предоставлять Афганистану только гуманитарную помощь.

Источник: Al Jazeera