Ракетный эсминец НАТО вошел в Черное море

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Ракурс

Ракетный эсминец НАТО Luigi Durand de la Penne D560 вошел 18 августа в Черное море. На рассвете среды пролив Босфор пересек эсминец Военно-морских сил Италии. Об этом сообщил турецкий шипспоттер Йорук Исик (Yoruk Isik), который публикует информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор в своем Твиттере.

Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4.00, — сообщил Исик.

Информацию подтверждает и мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований. Эсминец прервал «каникулы» Североатлантического альянса, которые длились с 27 июля. С тех пор в Черное море не заходил ни один корабль нечерноморских стран НАТО.

Итальянский эсминец уже бывал в Черном море и гостил в Одессе с 4 по 7 сентября 2017 года. Luigi Durand de la Penne принят в состав ВМС Италии 18 марта 1993 года. Длина корабля — 147 м, ширина — 16 м. Он вооружен различным артиллерийским, зенитным вооружением, а также противокорабельными и зенитными ракетами.

Ранее в июне в порт Одессы заходили два корабля НАТО — британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten.

Напомним, после незаконной аннексии Крыма Россией НАТО усиливает свое присутствие в Черном море.