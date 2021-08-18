«ПриватБанк» сообщил Коломойскому об иске на 600 млн долл. через газету, фото - НВ

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Государственный «ПриватБанк» через газету Верховной Рады «Голос Украины» сообщил о вручении израильских исков бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по делу банка «Дисконт».

Пресс-служба «ПриватБанка» 18 августа сообщила, что банк публикует сообщение, чтобы вручить израильский иск в Украине следующим лицам: Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову (экс-совладельцы «Приватбанка») и их доверенному лицу Вячеслав Карташов.

Последний сейчас занимает должность директора департамента юридического сопровождения в ПАО «Укрнафта». Публикацию осуществлено в соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года и Гаагской Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

В «ПриватБанке» напомнили, что ранее обратились в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа с иском к своим прежним владельцам и других ответчикам по поводу их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств.

Речь идет о не менее 600 млн долл., которые незаконно вывели из банка с 2007 по 2011 годы и разместили в израильском банке «Дисконт».

Хотя Коломойскому и Боголюбову должным образом вручили иск в Израиле, в «ПриватБанке» решили подстраховаться и «для устранения каких-либо аргументов по поводу того, что иск был им должным образом не был вручен, обеспечить правосудие израильского суда».

В марте 2021 года Верховный суд Израиля разблокировал рассмотрение иска «Привата» на 600 млн долл. Его в 2019 году подали против Коломойского, Боголюбова и банка «Дисконт».

«ПриватБанк» пытается доказать, что банк разрешил провести мошенническое перечисление и не заблокировал транзакцию, несмотря на признаки отмывания денег.