“ПриватБанк” повідомив Коломойського про позов на 600 млн дол. через газету, фото - НВ

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Державний «ПриватБанк» через газету Верховної Ради «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів колишнім власникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі банку «Дисконт».

Прес-служба «ПриватБанку» 18 серпня повідомила, що банк публікує повідомлення, аби вручити ізраїльський позов в Україні таким особам: Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову (екс-співвласники «Приватбанку») і їхній довіреній особі В’ячеславу Карташову.

Останній нині обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в ПАТ «Укрнафта». Публікацію здійснено відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року і Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

У «ПриватБанку» нагадали, що раніше звернулися до Окружного суду міста Тель-Авів-Яффа з позовом до своїх колишніх власників та інших відповідачів щодо їх шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів.

Йдеться про щонайменше 600 млн дол., які незаконно вивели з банку з 2007 по 2011 роки і розмістили в ізраїльському банку «Дисконт».

Хоча Коломойському і Боголюбову належним чином вручили позов в Ізраїлі, у «ПриватБанку» вирішили підстрахуватися і «для усунення будь-яких аргументів про те, що позов не був їм належним чином вручений, забезпечити правосуддя ізраїльського суду».

У березні 2021 року Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд позову «Привау» на 600 млн дол. Його у 2019 році подали проти Коломойського, Боголюбова та банку «Дисконт».

«ПриватБанк» намагається довести, що банк дозволив провести шахрайське перерахування і не заблокував транзакцію, незважаючи на ознаки відмивання грошей.