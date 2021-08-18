Разумков збирає Раду на 23 серпня — що розглядатимуть

https://racurs.ua/ua/n158955-razumkov-zbyraie-radu-na-23-serpnya-scho-rozglyadatymut.html

Ракурс

Верховна Рада збереться 23 серпня — спікер українського парламенту Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Ради на наступний понеділок у зв’язку з вимогою 156 народних депутатів.

Позачергову сесію призначено на 16.00. Офіційна підстава — звернення 156-ти парламентарів.

Про це інформує прес-служба парламенту.

На засіданні нардепи розглядатимуть проект постанови № 5775 про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках «Кримської платформи» з метою протидії агресії Росії.

Нагадаємо, очільники МЗС країн «Великої сімки» (G7) підтримали створення «Кримської платформи». Однак у Росії це викликає істеричні емоції. Також Кремль вже розгорнув машину з протидії майданчику з повернення Криму Україні.