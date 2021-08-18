Нелегалів з Туреччини зловили у соняхах Закарпаття – епічне відео МВС. Фото: 4studio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n158954-nelegaliv-z-turechchyny-zlovyly-u-sonyahah-zakarpattya-epichne-video-mvs.html

Ракурс

Курйозний випадок стався на Закарпатті — там прикордонники затримали шістьох нелегальних мігрантів з Туреччини, які ховалися в соняшниках.

Порушників розшукали військовослужбовці та повітряна розвідка. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

17 серпня близько 23.00 на околиці села Астей зупинилося таксі, з якого вийшли невідомі особи та направилися у бік державного кордону. Помітивши наближення правоохоронців, незнайомці забігли у соняшникове поле, де спробували втекти та заховатися.

Застосувавши безпілотник, прикордонники знайшли та затримали шістьох чоловіків, які мали при собі паспорти громадян Туреччини. За спробу порушення кордону на іноземців склали адміністративні протоколи та скерували справу до суду.

Нагадаємо, в липні в Карпатах відбулася гірська підготовка екіпажів. Учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією. Також прикордонники облетіли Говерлу — найвищу гору України.