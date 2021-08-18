Нелегалов из Турции поймали в подсолнухах на Закарпатье – эпическое видео МВД

https://racurs.ua/n158954-nelegalov-iz-turcii-poymali-v-podsolnuhah-na-zakarpate-epicheskoe-video-mvd.html

Ракурс

Курьезный случай произошел на Закарпатье — там пограничники задержали шестерых нелегальных мигрантов из Турции, которые прятались в подсолнухах.

Нарушителей разыскали военнослужащие и воздушная разведка. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

17 августа около 23.00 на окраине села Астей остановилось такси, из которого вышли неизвестные и направились в сторону государственной границы. Заметив приближение правоохранителей, незнакомцы забежали в подсолнечное поле, где попытались убежать и спрятаться.

Применив беспилотник, пограничники обнаружили и задержали шестерых мужчин, у которых были паспорта граждан Турции. За попытку нарушения границы на иностранцев составили административные протоколы и направили дело в суд.

Напомним, в июле в Карпатах состоялась горная подготовка экипажей. Участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией. Также пограничники облетели Говерлу — самую высокую гору Украины.