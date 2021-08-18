Разумков собирает Раду на 23 августа — что будут рассматривать

https://racurs.ua/n158955-razumkov-sobiraet-radu-na-23-avgusta-chto-budut-rassmatrivat.html

Ракурс

Верховная Рада соберется 23 августа — спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сегодня подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады на следующий понедельник в связи с требованием 156 народных депутатов.

Внеочередную сессию назначили на 16.00. Официальное основание — обращение 156-ти парламентариев.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

На заседании нардепы рассмотрят проект постановления № 5775 об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» с целью противодействия агрессии России.

Напомним, главы МИД стран «Большой семерки» (G7) поддержали создание «Крымской платформы». Однако в России это вызывает истерические эмоции. Также Кремль уже развернул машину по противодействию площадке по возврату Крыма Украине.