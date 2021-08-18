Ракетний есмінець НАТО увійшов в Чорне море

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Ракетний есмінець НАТО Luigi Durand de la Penne D560 увійшов 18 серпня в Чорне море. На світанку середи протоку Босфор перетнув есмінець Військово-морських сил Італії. Про це повідомив турецький шипспоттер Йорук Ісік (Yoruk Isik), який публікує інформацію про рух військових кораблів через протоку Босфор у своєму Twitter.

Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4.00, — повідомив Ісік.

Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Есмінець перервав «канікули» Північноатлантичного альянсу, які тривали з 27 липня. Відтоді до Чорного моря не заходив жоден корабель нечорноморських країн НАТО.

Італійський есмінець вже бував у Чорному морі та гостював в Одесі з 4 по 7 вересня 2017 року. Luigi Durand de la Penne прийнятий до складу ВМС Італії 18 березня 1993 року. Довжина корабля — 147 м, ширина — 16 м. Водотоннажність близько 5 тис. т. Військове судно озброєне різним артилерійським, зенітним озброєнням, а також протикорабельними і зенітними ракетами.

Раніше у червні в порт Одеси заходили два кораблі країн НАТО — британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten.

Нагадаємо, після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі.