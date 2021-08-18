Екс-секретаря РНБО врятував від загибелі його мотоцикл. Фото: uaportal.com

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Ракурс

У ДТП потрапив Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Чоловік, повертаючись вночі додому на мотоциклі через ліс, ледь не врізався у дерево, що впало на дорогу просто перед ним.

Не розгубитися в цій ситуації йому допомогла школа мотокросу. Данилюк впевнений, що «народився у сорочці». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з наслідками аварії.

Знав, що гальмувати — смерть. Якось примудрився «перескочити». Пролетів метрів сорок, «зупинився» у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя, — поділився екс-секретар РНБО.

У те ж саме дерево врізалася й автівка, яка їхала за мотоциклом, і дивом не зачепила самого Данилюка. За його словами, перешкода знаходилася на пагорбі — водієві важко було її розгледіти, щоб уникнути зіткнення. На щастя, ніхто не постраждав.

Мотоциклу гаплик. Я його, звісно, дуже любив, і цього разу він узяв на себе весь удар. Особлива подяка Миколі на «Ланосі», якій допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та швидко прибрати дерево, щоб уберегти інших від нових зіткнень, — розповів Данилюк.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в ДТП в Одеської області 13 серпня загинули троє поліцейських, ще одного було важко травмовано, його госпіталізували.