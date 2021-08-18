Репетиция парада в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n158972-repeticiya-parada-ko-dnu-nezavisimosti-nachalas-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

Первая репетиция военного парада по случаю 30-летия Независимости Украины началась 18 августа в Киеве.

На Майдане Независимости и Крещатике собрались военнослужащие, в центре города фиксируется военная техника и тяжелая бронетехника. С 15.00 было перекрыто движение по Крещатику и прилегающим улицам. Видео репетиции парада очевидцы публикуют в YouTube.

На кадрах можно увидеть, что вдоль Крещатика выставлены кордоны правоохранителей, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части. На Майдан Независимости также не пускают пешеходов.

По главной улице начинает двигаться военная техника, маршируют военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Напомним, в параде ко Дню Независимости Украины примут участие более 5 тыс. военных. В военном параде будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная.