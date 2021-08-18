Киев остановился в пробках из-за репетиции парада. Фото: Укринформ

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Репетиция парада ко Дню Независимости Украины в Киеве привела к тому, что столицу сковали пробки.

С 15.00 18 августа перекрыли почти два десятка улиц, а ограничения будут действовать до 1.15. Работа некоторых маршрутов общественного транспорта может остановиться. Сами же репетиции к параду пройдут также 20 и 22 августа. Об этом сообщали в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил Telergam-канал «Киев Оперативный», путепровод на проспекте Победы (Святошин) в сторону станции метро Нивки перекрыли для проезда военной техники. На Крещатике уже собираются военнослужащие.

По информации Google Maps, пробки наблюдаются по всему центру Киева. В частности, движение затруднено проспектом Победы, бульваром Леси Украинки, улицей Владимирской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Большой Житомирской, Владимира Винниченко, Олеся Гончара.

Трудно проехать на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Большой Васильковской, бульвару Дружбы Народов, Протасовом Яру, Чоколовском бульваре, улице Вадима Гетьмана, улицах Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

На проспекте Степана Бандеры делают ремонт, поэтому заторы образовались на улице Электриков, проспекте Героев Сталинграда, Северном мосту и улице Богатырской.

В КГГА сообщали, что сегодня движение перекроют по улицам Большая Васильковская, Крещатик, Михаила Грушевского, Михайловская, Богдана Хмельницкого, Парковая дорога, Набережно-Крещатицкая, Владимирский спуск, Боричев спуск, Петровская аллея. Будет ограничено движение до 18.00 на проспекте Победы, улице Академика Туполева, Маршала Рыбалка, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича. До 1.15 движение ограничат улицами Нижний Вал, Глубочицкая, Глубочицкий проезд, Старовокзальная, Жилянская, Антоновича. Также с 15.30 до 1.15 планировали ограничивать движение транспорта на улицах Льва Толстого и на ул. Петра Сагайдачного.

Напомним, в параде ко Дню Независимости Украины примут участие более 5 тыс. военных. В военном параде будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная.