Київ зупинився у заторах через репетицію параду. Фото: Укрінформ

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Репетиція параду до Дня Незалежності України в Києві призвела до того, що столицю скували затори.

З 15.00 18 серпня перекрили майже два десятки вулиць, а обмеження діятимуть до 1.15. Робота деяких маршрутів громадського транспорту може зупинитися. Самі ж репетиції до параду пройдуть також 20 та 22 серпня. Про це повідомляли у Київській міській державній адміністрації.

Як повідомив Telergam-канал «Київ Оперативний», шляхопровід на проспекті Перемоги (Святошин) у бік станції метро Нивки перекрили для проїзду військової техніки. На Хрещатику вже збираються військовослужбовці.

За інформацією Google Maps, затори спостерігаються по всьому центрі Києва. Зокрема, рух ускладнено проспектом Перемоги, бульваром Лесі Українки, вулицею Володимирською, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Великою Житомирською, Володимира Винниченка, Олеся Гончара.

Важко проїхати на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Великій Васильківській, бульварі Дружби Народів, Протасовому Яру, Чоколівському бульварі, вулиці Вадима Гетьмана, вулицях Юрія Іллєнка та Січових Стрільців.

На проспекті Степана Бандери роблять ремонт, тому затори утворилися на вулиці Електриків, проспекті Героїв Сталінграда, Північному мосту і вулиці Богатирській.

У КМДА повідомляли, що сьогодні рух перекриють по вулицях Велика Васильківська, Хрещатик, Михайла Грушевського, Михайлівська, Богдана Хмельницького, Паркова дорога, Набережно-Хрещатицька, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Петрівська алея. Буде обмежено рух до 18.00 на проспекті Перемоги, вулиці академіка Туполєва, Маршала Рибалка, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальної, Жилянської, Антоновича. До 1.15 рух обмежать вулицями Нижній Вал, Глибочицька, Глибочицький проїзд, Старовокзальна, Жилянська, Антоновича. Також із 15.30 до 1.15 планували обмежувати рух транспорту на вулицях Льва Толстого та на вул. Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь понад 5 тис. військових. У військовому параді буде три колони — піша, повітряна та механізована.