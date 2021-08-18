Причину зникнення бджіл назвали вчені. Фото: bsmu.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n158968-prychynu-znyknennya-bdjil-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Чому зникають бджоли — питання, яке хвилює багатьох дослідників. Британські вчені виміряли взаємозв'язок між літальними здібностями запилювачів і температурою навколишнього середовища.

Для цього вони прикріпили бджолу і джмеля до млина, який дозволив їм літати по колу, фіксуючи швидкість комахи. В процесі вчені змінювали температуру від 12 до 30 °C, пише EurekAlert.

Наприклад, джмелі при 12−25°C можуть пролітати до 3 км. Однак середня відстань скорочується до декількох метрів, коли температура підвищується вище 35 °C і знижується нижче 10 °C. При низькій температурі бджоли не пролітають і 100 м.

Вчені також дійшли висновку, що запилювачі великих розмірів успішно літають при низьких температурах, тоді як маленькі особини спокійно переносять спеку.

Зараз серйозних втрат зазнають бджоли, що живуть в південних районах, де стає особливо спекотно через глобальне потепління. Однак зміна клімату сприятливо позначиться на бджолах, які населяють більш холодні райони.

Також вчені попереджають, що зникнення бджіл і джмелів спричинить великі проблеми для всієї планети.

Джерело: EurekAlert