Причину исчезновения пчел назвали ученые. Фото: bsmu.edu.ua

https://racurs.ua/n158968-prichinu-ischeznoveniya-pchel-nazvali-uchenye.html

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Почему исчезают пчелы — вопрос, который волнует многих исследователей. Британские ученые измерили взаимосвязь между летными способностями опылителей и температурой окружающей среды.

Для этого они прикрепили пчелу и шмеля к мельнице, которая позволила им летать по кругу, фиксируя скорость насекомого. В процессе ученые меняли температуру от 12 до 30 °C, пишет EurekAlert.

Например, шмели при 12−25°C могут пролетать до 3 км. Однако среднее расстояние сокращается до нескольких метров, когда температура повышается выше 35 °C и понижается ниже 10 °C. При низкой температуре пчелы не пролетают и 100 м.

Ученые также пришли к выводу, что опылители больших размеров успешно летают при низких температурах, тогда как маленькие особи спокойно переносят жару.

Сейчас серьезные потери терпят пчелы, обитающие в южных районах, где становится особенно жарко из-за глобального потепления. В то же время изменение климата благоприятно скажется на пчелах, населяющих более холодные районы.

Также ученые предупреждают, что исчезновение пчел и шмелей повлечет большие проблемы для всей планеты.

Источник: EurekAlert