ВРУ збереться 24 серпня на позачергове засідання. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n158974-rada-zberetsya-24-serpnya-na-pozachergove-zasidannya-detali.html

Ракурс

Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 24 серпня.

Парламентарі прийдуть на роботу за вимогу президента Володимира Зеленського. Позачергову сесію голова ВРУ Дмитро Разумков скликав на 14.20. На засіданні, яке відбудеться на День незалежності України, розглянуть закон про великий герб. Про це 18 серпня повідомила прес-секретар спікера парламенту Ольга Туній на власній сторінці у Facebook.

У ході сесії розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (№ 5712), — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту для розгляду законопроекту № 5712 «Про великий Державний Герб України».