Секрет унікального звучання скрипок Страдіварі виявили вчені. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158977-sekret-nepovtornogo-zvuchannya-skrypok-stradivari-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Секрет скрипок Страдіварі розкрили китайські науковці спільно з американським науковцем із Техаського університету A&M Джозефом Нагіварі.

Дослідники підтвердили теорію того, що Антоніо Страдіварі та його сучасник Джузеппе Гварнері обробляли свої інструменти хімічними речовинами, завдяки яким скрипки набували своє неповторне звучання. Причому деякі з цих речовин були ідентифіковані вперше. Про це повідомляється на сайті Wiley Online Library.

Професор біохімії Джозеф Нагіварі першим висунув гіпотезу, що при виготовленні скрипок Страдіварі й Гварнері використовували хімічні речовини. Ще 40 років тому він підтвердив своє припущення, оскільки з’ясував, що майстри піддавали деревину агресивній хімічній обробці, щоб вивести з неї черв’яків. Американське хімічне товариство згодом підтвердило цю теорію.

Нещодавно провели нове дослідження, в ході якого виявилося, що майстри використовували буру (тетраборат натрію, який використовувався ще стародавніми єгиптянами в якості інсектициду), цинк, мідь, галун і вапняну воду.

Науковці припускають, що Страдіварі і Гварнеріс могли співпрацювати з аптекарями того часу, які добували для них ці сполуки. Майстри могли мати власні методики обробки дерева, яка трималася в таємниці.

Як відомо, легендарний скрипковий майстер Антоніо Страдіварі за своє життя виготовив близько 1 тис. 200 скрипок, а купували ці унікальні інструменти переважно лише дуже заможні люди або представники королівських родин. Сьогодні залишилося близько 600 скрипок Страдіварі, кожна з яких може коштувати приблизно 10 млн дол.

Нагадаємо, Британському музиканту Стівену Моррісу повернули скрипку початку XVIII століття, забуту ним у поїзді по дорозі з концерту в Лондоні. Інструмент вартістю близько 250 тис. фунтів (понад 320 тис. дол.) виконавцю повернула людина, яка, найімовірніше, вкрала його.

Джерело: Wiley Online Library