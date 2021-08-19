Заболеваемость COVID-19 в Украине выросла за неделю на 23%

https://racurs.ua/n158984-zabolevaemost-covid-19-v-ukraine-vyrosla-za-nedelu-na-23.html

Ракурс

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 560 человек, выздоровели — почти 900. В то же время привили за сутки 120 тыс. украинцев.

Среди новых заболевших — 90 детей и 35 медработников. Умерло 32 пациента.

В больницу попали 665 человек, выздоровели — 898.

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

За 17 августа в Украине обнаружили 1 тыс. 447 новых случаев коронавируса. 12−14 августа в стране фиксировали чуть более 1 тыс. новых больных, заболеваемость выросла более чем на 20%.

У нас новый рекорд +1560. Это на 113 больше, чем вчерашний рекорд. Рост за неделю +23%. По уровню заболеваемости на душу населения Черновицкая область идет сразу по Киеву. Более того, две западные области (Черновицкая и Тернопольская) вошли в пятерку лидеров. Таким образом мы имеем мощные очаги роста сразу в двух концах страны, на западе и на востоке. Из этого следует, что страну будет накрывать гораздо быстрее чем это было в январе. Рост сразу в нескольких регионах ничего хорошего не принесет, — прокомментировал новые показатели аналитик Евгений Истребин, который следит за COVID-статистике с начала пандемии.

За минувшие сутки 120 тыс. граждан вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 62 тыс. 714 человек, полностью иммунизированы — 57 тыс. 290.

«Ракурс» ранее сообщал, что прививки от коронавируса в Киеве теперь можно будет сделать в специально оборудованных автобусах.