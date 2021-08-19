Украинский военный погиб на Донбассе — штаб ООСhttps://racurs.ua/n158983-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse-shtab-oos.htmlРакурс
Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
С начала сегодняшних суток, 19 августа, зафиксированы уже три обстрела со стороны боевиков:
- в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия;
- у Крымского российско-террористические войска обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм;
- вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
За прошедшие сутки, 18 августа, зафиксированы три обстрела, совершенные оккупантами:
- вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм;
- на Приазовье у Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Опытного террористы открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Отмечается, что в результате этих обстрелов боевых потерь среди украинских военных нет.
Напомним, недавно в Донецкой области в результате совершенного боевиками обстрела погиб мирный житель.