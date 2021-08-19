На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Главком»

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Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

С начала сегодняшних суток, 19 августа, зафиксированы уже три обстрела со стороны боевиков:

в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия;

у Крымского российско-террористические войска обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм;

вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.

За прошедшие сутки, 18 августа, зафиксированы три обстрела, совершенные оккупантами:

вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм;

на Приазовье у Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Опытного террористы открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что в результате этих обстрелов боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, недавно в Донецкой области в результате совершенного боевиками обстрела погиб мирный житель.