Владимир Зеленский и Ангела Меркель, фото: OCG News

https://racurs.ua/n158982-zelenskiy-nagradit-merkel-ordenom.html

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Ангела Меркель, канцлер Германии, 22 августа прибудет с визитом в Украину.

Во время этого визита президент Украины Владимир Зеленский наградит Меркель Орденом Свободы. Об этом сообщается на сайте немецкого Бундестага.

Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Меркель Орденом Свободы — высшей наградой в Украине", — отмечается в сообщении.

Также в рамках визита Меркель в Киев запланировано возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату.

Отмечается, что Меркель и Зеленский планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция.

После этого у Меркель запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Напомним, украинский дипломат Александр Чалый недавно рассказал, о чем Меркель будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву, который состоится накануне посещения канцлером Германии Киева.