Володимир Зеленський та Ангела Меркель, фото: OCG News

https://racurs.ua/ua/n158982-zelenskyy-nagorodyt-merkel-ordenom.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, 22 серпня прибуде з візитом до України.

Під час цього візиту президент України Володимир Зеленський нагородить Меркель Орденом Свободи. Про це повідомляється на сайті німецького Бундестагу.

Президент України Володимир Зеленський нагородить канцлера Меркель Орденом Свободи — найвищою нагородою в Україні, — зазначається в повідомленні.

Також у межах візиту Меркель до Києва заплановане покладання квітів до пам’ятника Невідомому солдату.

Зазначається, що Меркель та Зеленський планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод, після чого відбудеться спільна прес-конференція.

Після цього у Меркель запланована зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, український дипломат Олександр Чалий нещодавно розповів, про що Меркель говоритиме з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Москви, який відбудеться напередодні відвідування канцлером Німеччини Києва.