Яблучний Спас відзначають 19 серпня. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n158981-19-serpnya-vidznachaut-yabluchnyy-spas-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

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19 серпня православні християни святкують яблучний Спас. Це свято має також назву — Преображення Господнє, Горохів день, Перші Осенини, Осенини й Свято перших плодів.

Яблучний Спас відзначається з IV ст. і є одним із найбільших свят після Великодня. Припадає воно на Успенський піст або Спасівку, проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино.

Традиційно на це свято люди освячували яблука та інші фрукти нового врожаю. Вважається, що яблука в цей день мають особливу магічну силу і можуть зцілити. Після святкового богослужіння люди йшли додому і накривали багатий частуваннями стіл. Святкування завершувалося гуляннями з піснями і танцями.

Крім того, другий Спас символізує завершення основних хліборобських жнив. Після цього свята стартує початок храмових свят — кожен населений пункт в Україні має свій іменний престольне свято, яке називають храмовим.

Прикмети і приказки до яблучного Спасу:

Прийшов Спас — бери рукавиці про запас.

Перший Спас час припас, Петро і Павел — два добавив, Ілля-пророк — три поволок.

Спасівка — ластівка, а Петрівка — голодівка.

До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе.

Також в Україні 19 серпня відзначають День пасічника. У світі 19 серпня — Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії та Національний день авіації в США.

19 серпня в історії:

1943 рік — президент США та прем'єр-міністр Великої Британії підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1960 рік — відбувся перший політ у космос живих істот.

1982 рік — запустили космічний корабель «Союз Т-7».

Нагадаємо, 18 серпня православна церква вшановувала мученика Євсигнія, який жив у IV ст. н. е. У народі у цю дату відзначали день Євстигнія-Житника. Цього дня здійснювалися обряди, щоб «задобрити» землю і вона допомогла в дозріванні посівів.