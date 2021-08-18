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Яблочный Спас отмечают 19 августа. Фото:1news.com.ua
19 августа отмечают яблочный Спас — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n158981-19-avgusta-otmechaut-yablochnyy-spas-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас. Этот праздник имеет также названия — Преображение Господне, Горохов день, Первые осенины, Осенины и Праздник первых плодов.
Яблочный Спас отмечается с IV в. и является одним из крупнейших праздников после Пасхи. Приходится он на Успенский пост или Спасовку, однако в этот день разрешается потреблять рыбу, масло и вино.
Традиционно на этот праздник люди освящали яблоки и другие фрукты нового урожая. Считается, что яблоки в этот день обладают особой магической силой и могут исцелить. После праздничного богослужения люди шли домой и накрывали богатый угощениями стол. Празднование завершалось гуляниями с песнями и танцами.
Кроме того, Второй Спас символизирует завершение основных земледельческих жатв. После этого праздника стартует начало храмовых праздников — каждый населенный пункт в Украине имеет свой именной престольный праздник, который называют храмовым.
Приметы и поговорки к яблочному Спасу:
- Пришел Спас — бери рукавицы про запас.
- Первый Спас час припас, Петр и Павел — два добавил, Илья-пророк — три поволок.
- Спасовка — Ласточка, а Петровка — голодовка.
- До Спасовки пчела делает на пана, а после Спасовки на себя.
Также в Украине 19 августа отмечают День пасечника. В мире 19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии и Национальный день авиации в США.
19 августа в истории:
- 1943 год — президент США и премьер-министр Великобритании подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы.
- 1960 год — состоялся первый полет в космос живых существ.
- 1982 год — запустили космический корабль «Союз Т-7».
Напомним, 18 августа православная церковь чествовала мученика Евсигния, который жил в IV в. н. э. В народе в эту дату отмечали день Евстигния-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю, и она помогла в созревании посевов.
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