Яблочный Спас отмечают 19 августа. Фото:1news.com.ua

https://racurs.ua/n158981-19-avgusta-otmechaut-yablochnyy-spas-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

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19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас. Этот праздник имеет также названия — Преображение Господне, Горохов день, Первые осенины, Осенины и Праздник первых плодов.

Яблочный Спас отмечается с IV в. и является одним из крупнейших праздников после Пасхи. Приходится он на Успенский пост или Спасовку, однако в этот день разрешается потреблять рыбу, масло и вино.

Традиционно на этот праздник люди освящали яблоки и другие фрукты нового урожая. Считается, что яблоки в этот день обладают особой магической силой и могут исцелить. После праздничного богослужения люди шли домой и накрывали богатый угощениями стол. Празднование завершалось гуляниями с песнями и танцами.

Кроме того, Второй Спас символизирует завершение основных земледельческих жатв. После этого праздника стартует начало храмовых праздников — каждый населенный пункт в Украине имеет свой именной престольный праздник, который называют храмовым.

Приметы и поговорки к яблочному Спасу:

Пришел Спас — бери рукавицы про запас.

Первый Спас час припас, Петр и Павел — два добавил, Илья-пророк — три поволок.

Спасовка — Ласточка, а Петровка — голодовка.

До Спасовки пчела делает на пана, а после Спасовки на себя.

Также в Украине 19 августа отмечают День пасечника. В мире 19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии и Национальный день авиации в США.

19 августа в истории:

1943 год — президент США и премьер-министр Великобритании подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы.

1960 год — состоялся первый полет в космос живых существ.

1982 год — запустили космический корабль «Союз Т-7».

Напомним, 18 августа православная церковь чествовала мученика Евсигния, который жил в IV в. н. э. В народе в эту дату отмечали день Евстигния-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю, и она помогла в созревании посевов.