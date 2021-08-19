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Ракурс
На Донбасі загинув український військовий, фото: «Главком»

Український військовий загинув на Донбасі — штаб ООС

19 сер 2021, 08:50
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

З початку сьогоднішньої доби, 19 серпня, зафіксовано вже три обстріли з боку бойовиків:

  • у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї;
  • біля Кримського російсько-терористичні війська обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм;
  • поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.

Протягом минулої доби, 18 серпня, було зафіксовано три обстріли, здійснені окупантами:


  • поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм;
  • на Приазов’ї біля Водяного окупанти обстрілювали позиції українських військових з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Опитного терористи відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Зазначається, що в результаті цих обстрілів бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу загинув мирний житель.

Джерело: Ракурс


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