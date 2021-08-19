Український військовий загинув на Донбасі — штаб ООСhttps://racurs.ua/ua/n158983-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi-shtab-oos.htmlРакурс
Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
З початку сьогоднішньої доби, 19 серпня, зафіксовано вже три обстріли з боку бойовиків:
- у напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї;
- біля Кримського російсько-терористичні війська обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм;
- поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.
Протягом минулої доби, 18 серпня, було зафіксовано три обстріли, здійснені окупантами:
- поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм;
- на Приазов’ї біля Водяного окупанти обстрілювали позиції українських військових з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Опитного терористи відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Зазначається, що в результаті цих обстрілів бойових втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу загинув мирний житель.