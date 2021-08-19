Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Закарпатье пропали четверо детей, фото: МВД

Четверо детей пропали на Закарпатье — пошли в лес по чернику (ОБНОВЛЕНО)

19 авг 2021, 09:28
999

На Закарпатье вчера, 18 августа, вечером, пропали четверо детей в возрасте от пяти до восьми лет, которые вблизи села Порошковое Ужгородского района пошли в лес собирать чернику.

Жизнь детей под угрозой, поскольку температура воздуха в лесу ночью опускалась до +9°. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в поиске детей участвуют полицейские, спасатели, бойцы Нацгвардии, а также местные жители — всего 85 человек. Используются две служебные собаки и коптеры.

В МВД сообщили приметы пропавших детей:

  • шестилетний Николай — черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;
  • пятилетняя Людмила — блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки;
  • семилетняя Маша — блондинка, худая. Одетая в спортивку и сапожки;
  • восьмилетняя Даниела — светловолосая, худая. Одетая в черное платье и сапожки.

На Закарпатье пропали четверо детей, фото: МВД

Всем, кому что-либо известно о судьбе четырех детей — срочно звоните 101 или 102! — призывают в МВД.

На Закарпатье пропали четверо детей, фото: ГСЧС

На Закарпатье пропали четверо детей, фото: ГСЧС


По состоянию на 09.15 спасатели нашли заблудившихся детей, их транспортировали в населенный пункт и передали представителям полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, недавно в Карпатах нашли пропавшего шестилетнего мальчика, который потерялся во время подъема на гору.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров