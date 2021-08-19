На Закарпатье пропали четверо детей, фото: МВД

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Ракурс

На Закарпатье вчера, 18 августа, вечером, пропали четверо детей в возрасте от пяти до восьми лет, которые вблизи села Порошковое Ужгородского района пошли в лес собирать чернику.

Жизнь детей под угрозой, поскольку температура воздуха в лесу ночью опускалась до +9°. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в поиске детей участвуют полицейские, спасатели, бойцы Нацгвардии, а также местные жители — всего 85 человек. Используются две служебные собаки и коптеры.

В МВД сообщили приметы пропавших детей:

шестилетний Николай — черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные брюки;

пятилетняя Людмила — блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки;

семилетняя Маша — блондинка, худая. Одетая в спортивку и сапожки;

восьмилетняя Даниела — светловолосая, худая. Одетая в черное платье и сапожки.

Всем, кому что-либо известно о судьбе четырех детей — срочно звоните 101 или 102! — призывают в МВД.

По состоянию на 09.15 спасатели нашли заблудившихся детей, их транспортировали в населенный пункт и передали представителям полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, недавно в Карпатах нашли пропавшего шестилетнего мальчика, который потерялся во время подъема на гору.