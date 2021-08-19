В Кривом Роге прощаются с мэром Павловым, фото - Суспільне

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Ракурс

В Кривом Роге 19 августа прощаются с погибшим мэром города Константином Павловым. Его 15 августа нашли застреленным на пороге собственного дома.

Гроб с телом Павлова установлен ​​в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко.

У главного входа в театр разместили его фото с черной лентой. Утром в театр начали сходиться люди с цветами, чтобы попрощаться с мэром.

Возле театра дежурит кордон полиции, а улицу по периметру перекрыли. Всем, кто пришел проститься с городским головой, выдают медицинские маски черного цвета. На входе в театр образовалась очередь.

15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом мэра Павлова нашли мертвым. Тело лежало на пороге дома. Рядом с телом нашли оружие.

В полиции рассматривают несколько версий гибели: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

«Ракурс» сообщал, что выборы нового мэра города могут состояться 27 марта 2022 года.