В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Вакцинация от коронавируса активно осуществляется в мире. Большинство вакцин, которые применяются, предусматривают введение двух доз препарата. Однако, на фоне появления информации об уменьшении эффективности вакцин против новых штаммов заболевания и уменьшения иммунитета со временем, фармакологические компании начали продвигать инициативу введения третьей («бустерной») дозы препарата.

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время не видят необходимости во введении третьей дозы вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время пресс-конференции в Женеве заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает агентство Reuters.

Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что «бустеры» необходимы, — подчеркнула она.

По ее словам, необходимы дальнейшие исследования.

В ВОЗ отмечают, что нужно сначала ввести две дозы вакцины наиболее уязвимым категориям во всем мире, прежде чем проводить ревакцинацию уже привитым.

Вакцин в мире достаточно, но они не поступают в нужные места в правильном порядке, — подчеркивает старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард.



Напомним, в Министерстве здравоохранения недавно рассказали, планируют ли в Украине вводить третью дозу вакцины от коронавируса.

Источник: Reuters