Даты визита Зеленского к Байдену перенесли

Визит Зеленского в США, фото — Фокус

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Ракурс

Визит Владимира Зеленского в США переносится. Зеленский должен был вылететь в США 28 августа, но ему пришлось отложить начало самого важного иностранного визита 2021 года на несколько дней.

Об изменениях в планах украинского лидера сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На онлайн-брифинге 19 августа он рассказал, что Зеленский будет находиться в Соединенных Штатах два последних дня лета — 30 и 31 августа. Ранее сообщалось, что президент вылетит в США 28 августа.

Кулеба рассказал, что встреча Зеленського с коллегой Джо Байденом состоится в Вашингтоне 31 августа. Ее формат будет расширен.

Министр сообщил, что Зеленский кроме Вашингтона также собирается и в Калифорнию, чтобы «создать новые возможности для США и Украины и привлечь инвестиции в Украину».

Ни один президент Украины не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в Калифорнии сосредоточены крупнейшие технологические IT-компании, космическая индустрия, и это именно то, в чем Украина имеет сильные козыри, — сказал глава дипломатии Киева.

Ранее предполагалось, что 28 и 29 августа Зеленский посетит Чикаго. Там он хотел отметить День Независимости Украины и встретиться с американским бизнесом. Затем планировалось, что президент Украины вылетит в Вашингтон 29 августа вечером и 30 августа проведет переговоры с президентом Байденом.