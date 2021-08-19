Кличко прокомментировал слухи о своем устранении на заседании СНБО

Кличко прокомментировал слухи о своих устранениях на заседании СНБО

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал свое возможное увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Он не исключает, что такое решение может быть принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 20 августа.

Сейчас у нас СНБО может принять любое решение, противоречащее ключевым вещам. У киевлян хотят забрать возможность выбирать человека, ответственного перед обществом. Киевляне хотят, чтобы им назначали руководителя или хотят избирать его сами? — заявил Кличко в эфире «Украинского радио».

Также он сказал, что «не цепляется за кресло», однако разделение должностей может привести к хаосу в столице. Мэр напомнил, что Конституционный суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами мэр должен быть назначен председателем КГГА.

Ранее журналист и политтехнолог Тарас Березовец и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко заявляли, что Кличко могут снять с должности, а вместо него Офис президента (ОП) назначит министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Однако Чернышев опроверг информацию о своем назначении на должность главы КГГА. По словам политика, он продолжит свою работу на занимаемой должности.

Как известно, в конфликте Офиса президента с мэром Киева Виталием Кличко новое обострение. За одну неделю стороны обменялись несколькими громкими обвинениями. В КГГА и коммунальных предприятиях ежедневно проходят обыски, которые продолжаются еще с весны 2021 года.

Кличко открыто говорит, что Офис президента готовит ему замену. ОП называет Кличко плохим хозяйственником, и, возможно, коррупционером.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не имеют отношения к скандальной инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни и отметил, что с этим связан Офис президента Владимира Зеленского.