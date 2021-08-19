Владимир Зеленский и Владимир Путин, фото: ТАСС

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Владимир Зеленский, президент Украины, не видит альтернатив прямым переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе освобождения крымских политзаключенных.

По словам Зеленского, все списки пленников Кремля уже сформированы, однако процесс освобождения политзаключенных блокируется со стороны России. В то же время Украина готова к обменам и любым шагам, чтобы вернуть крымчан. Об этом он заявил в интервью изданию НВ.

Вопрос политзаключенных для нас самый важный, к сожалению, он замедлен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что вопрос заключенных крымчан — один из тех, которые он поднимает во время встреч со всеми мировыми лидерами.

К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку они не признают, что оккупировали Крым, — подчеркнул президент.

По его словам, представители России отделяют списки пленных, находящихся на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, и списки украинцев, лишенных свободы в Крыму или уже на территории РФ. В то же время Украина объединяет эти списки и отмечает, что вопрос обмена «всех на всех» — это обмен включительно с крымчанами.

По мнению Зеленского, новые решения об освобождении политзаключенных Украина, вероятно, сможет разработать в рамках Крымской платформы.

Последний раз обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года.

Источник: НВ