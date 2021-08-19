Афганский президент-беглец пообещал вернуться домой. Фото: aa.com.tr

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Талибан захватил власть в Афганистане, из-за чего жизни тысячи людей угрожает опасность. Бежавший из страны президент Ашраф Гани выложил видеообращение к «своему дорогому народу».

По словам Гани, его вынудили покинуть Афганистан. Он уехал, потому что хотел избежать кровопролития в Кабуле и «предотвратить катастрофу». Об этом говорится в видеообращении президента на странице в Facebook.

Он сообщил, что в Афганистане готовился заговор против него, а его жизни угрожала опасность. Также, по его словам, талибы обещали не входить в Кабул, но при этом окружили президентский дворец в столице.

Президент отверг обвинения, что покинул страну с крупной суммой денег и пообещал вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.

Если кто-нибудь вам скажет: «Президент вас продал и бежал ради спасения души или денег», — не верьте, — заявил Гани.

Сейчас политика госпитализировали в Объединённых Арабских Эмиратах. МИД страны сообщил, что они приняли Гани и его семью на своей территории из «гуманитарных соображений».

В то же время президент США Джо Байден заявил, что американские военные останутся в Афганистане, пока все американские граждане не покинут страну, даже если для этого потребуется продлить миссию после крайнего срока 31 августа.

По его словам, эвакуации из Афганистана ждут 10−15 тыс. американцев и от 50 до 65 тыс. афганцев и членов их семей, которых США также планируют вывезти.

Напомним, Талибан захватил власть в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан.