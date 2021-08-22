Самый дождливый час в истории — рекордный шторм залил Нью-Йорк

https://racurs.ua/n159129-samyy-dojdlivyy-chas-v-istorii-rekordnyy-shtorm-zalil-nu-york-video.html

Ракурс

Тропический шторм «Анри» принес в Нью-Йорк рекордное количество осадков.

Согласно информации Национальной службы погоды США, 21 августа в Центральном парке Нью-Йорка, выпало около 100 мм дождя. В промежутке между 22.00 и 23.00 на город вылилось 49 мм осадков. Это самый дождливый час за 150 лет наблюдений, сообщает NBC New York.

Автомобили останавливались из-за наводнения в некоторых частях города. О ливневый паводок также сообщалось на севере Нью-Джерси и на Лонг-Айленде.

В метро на Манхэттене пришлось на время приостановить работу нескольких линий. Дождь затопил железнодорожные пути, станции и улицы.

В городе Кренбери, округ Мидлсекс, до 7.00 утра 22 августа выпало более 200 мм осадков.

Метеорологи предупредили, что тропический шторм «Анри» принесет дополнительно от 70 до 150 мм осадков, поскольку циклон движется над Лонг-Айлендом и направляется в Новую Англию.

Ожидается, что «Анри» вызовет масштабные отключения электроэнергии по всему региону.

Источник: NBC New York