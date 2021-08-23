Погода в Украине. Фото: svidok.info

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Погода в Украине 24 августа прогнозируется разнообразная — западные и северные области накроют дожди с грозами.

Температура воздуха ночью ожидается 12−18° тепла, а днем столбики термометров покажут 18−30° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается восточный 5−10 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 августа будет дождливой только днем. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−15° тепла, а воздух прогреется до 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове в завтрашний выходной будет облачная, но теплая. Температура воздуха ночью 13−15° с отметкой плюс, а днем обещают 26−28° тепла.

Погода в Одессе на День Независимости будет облачной и без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем обещают 25−27° выше нуля.

Погода во Львове во вторник будет с кратковременными дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, а днем обещают 18−20° тепла.

Погодные условия в Карпатах 24 августа предусматриваются с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха ночью 13−16° тепла, а днем 18−23° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, тропический шторм «Анри» принес в Нью-Йорк рекордное количество осадков — 21 августа в Центральном парке Нью-Йорка выпало около 100 мм дождя. В промежутке между 22.00 и 23.00 на город вылилось 49 мм осадков. Это самый дождевой час за 150 лет наблюдений.