Київ виконав умови ЄС для нового траншу, але долю 600 млн євро вирішить МВФ

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Україна виконала умови для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС), проте гроші Київ отримає з огляду на ситуацію із переговорами в Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Про це в ефірі каналу «Україна24» повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, протягом найближчих тижнів Україна може отримати ці гроші. За попередньою інформацією, йдеться про 600 млн євро. Про долю цього траншу 22 серпня європейський чиновник говоритиме з прем'єром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком.

Зараз важливо, як розвивається ситуація із програмою МВФ. Якщо там є позитив, ми зможемо швидко виплатити наступний транш макрофінансової допомоги, — повідомив Домбровскіс.

Макрофінансова допомога — це кредити під низькі відсотки, які ЄС виділяє для підтримки платіжного балансу країн-сусідів.

Рік тому перший транш за цією екстреною програмою макрофіну не передбачав виконання конкретних вимог. Водночас передумовою його надання було продовження співпраці України з МВФ.

25 серпня на позачерговому засіданні Верховна Рада ратифікувала низку угод з Європейським Союзом, які дозволяє Україні отримати макрофінансову допомогу ЄС в сумі до 1,2 млрд євро. Перші 600 млн євр Київ отримав у вересні 2020 року.

У лютому 2021 року під час візиту Шмигаля в Брюссель надання другого траншу в ЄК обумовили виконанням Україною восьми структурних заходів. Крім того, Києв мав досягти позитивного прогресу з МВФ у рамках програми Stand-by. Важливо для ЄС було забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат.

Джерело: Україна24